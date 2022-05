Festa dos Contos anima Montemor-o-Novo

O evento quer ser um “lugar convidativo”, no qual os participantes vão poder usufruir de sessões de contos, concertos, cinema de animação, spoken word (palavra falada/dita), teatro e poesia, “sempre com a consciência de que é urgente parar o tempo, escutar com atenção e produzir pensamento”.

Quanto ao programa, no primeiro dia do festival, esta quinta-feira, tem lugar a sessão “Livre Canto”, com Pedro Moreira e Lúcia Caroço e um espetáculo de ‘stand-up comedy’ com Pedro Luzindro, no Pátio dos Contos, na Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo.

O mesmo espaço será palco, na sexta-feira, dia 20, do Festival da Palavra — Festa dos Contos, com “Histórias para ganhar tempo”, de Renata Bueno e Tâmara Bezerra. Está prevista também a iniciativa “Eu sou bocados de ti”, realizada por alunos do concelho, que se traduz numa sessão de contos e espetáculos de comédia e poesia.

Para o último dia, 21 de maio, estão guardados outros momentos imperdíveis. O programa começa no Mercado Municipal com uma sessão de contos da responsabilidade de Kiara Terra, seguindo-se, na biblioteca, o lançamento do livro “O Grande Avô Lafaek”, de Carlos Canhoto, com narração de Sílvia Romero.

Durante o dia de sábado há também sessões de contos, poesia na rua e a projeção da curta-metragem de animação “O Carpinteiro de Papel”, de Renata Bueno e Daniel Medina.

O programa fica completo com o espetáculo “Último Inverno”, de Fernando Guerreiro e Pilar Puyana, a exibir no Cineteatro Curvo Semedo, encerrando o festival, com o concerto “Lúdico”, por Pedro Esteves, na biblioteca montemorense.

A Trimagisto, cooperativa cultural, foi fundada em 2001 na cidade de Évora, tendo atualmente a sua sede em Montemor-o-Novo. Conta com a direção artística de Carlos Marques e desdobra-se em projetos de criação nas áreas do teatro, da música, da narração oral e da vídeo arte/multimédia.