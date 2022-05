Pais indianos processam o filho único por não lhes dar netos

Um casal na Índia fez o derradeiro ultimato ao seu filho único: ou dá-lhes um neto ou será processado por não ter filhos após seis anos de casamento.

Segundo a “CNN”, que conta a situação insólita, Sadhana e Sanjeev Prasad avançaram com uma queixa em que pedem 50 milhões de rúpias (cerca de 610 mil euros) de indemnização em danos pessoais ao seu filho e à nora.

Os pais reclamaram ainda terem gastado cerca de 20 milhões de rúpias indianas (cerca de 240 mil euros) no crescimento e formação do seu filho único, além de terem comprado o carro e pagado a lua de mel do casal. Além do processo definir como alvo principal o filho do casal e a nora, a queixa lista ainda a família da nora.

“Eles criaram-no, educaram-no, fizeram-no capaz, fizeram dele um piloto, o que foi caro. Olham para as pessoas na vizinhança a brincarem com os seus netos e sentem que também deviam ter um”, aponta o representante legal dos pais, que vivem na cidade de Haridwar, no norte da Índia.

Os pais dizem ainda que “não casaram” o filho, de 35 anos, com a nora, de 31, para que “eles vivam sozinhos”. “Por isso, disseram que, ou dão um neto, ou no próximo ano terão de dar uma compensação”, referindo que “todos os pais sonham ser avós um dia”.