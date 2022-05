Milton Nascimento inclui Portugal na digressão de despedida

A digressão de despedida dos palcos do músico brasileiro Milton Nascimento passa por Portugal, no verão, com concertos em Lisboa, Castelo Branco, Porto e Braga, foi anunciado nesta segunda-feira.

Milton Nascimento, um dos um dos maiores representantes da chamada Música Popular Brasileira, anunciou em outubro do ano passado que, em 2022, realizaria uma digressão de despedida, "A Última Sessão de Música", o mesmo nome de uma das canções do álbum "Milagre dos Peixes", editado em 1973.

Nesta segunda-feira, numa publicação na página oficial do músico na rede social Instagram, foram anunciadas as datas da digressão, que inclui concertos no Brasil, no Reino Unido, em Itália, em Portugal e nos Estados Unidos da América.

Em Portugal, os concertos estão marcados para 23 de junho, em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, 26 de junho, em Castelo Branco, no Cineteatro Avenida, 29 de junho, no Porto, na Casa da Música, e 2 de julho, em Braga, no Theatro Circo.