Festival da Eurovisão foi o "programa mais visto" no passado sábado

O 66.º Festival Eurovisão da Canção, realizado em Turim no passado sábado, foi o "programa mais visto do dia", alcançando mais de três milhões de portugueses, de acordo com a análise da Universal McCann.

Na edição deste ano, a Ucrânia venceu, pela terceira vez, com "Stefania", pela Kalush Orchestra, enquanto Portugal, a cargo de Maro, com "Saudade, saudade", ficou em nono lugar.

"Emitido pela RTP1, o programa foi o mais visto do dia e alcançou mais de três milhões de portugueses, alavancando as audiências" do canal público, "que atingiu o segundo lugar de 'share' de canais, com um valor de 14,5%, mais 4,3 pontos percentuais face ao último sábado, tendo 'roubado' 'share' a 'Outros, primeiro do 'ranking' e aos habituais segundo e terceiro lugares SIC e TVI, que perderam 0,5 e 1,3 pontos de 'share', respetivamente", adianta a Universal McCann.

No entanto, "se compararmos as audiências desta emissão com as de finais anteriores, a deste ano ficou ligeiramente abaixo de 2021, ano em que Portugal foi representado pelos Black Mamba, mas claramente acima de 2019, ano em que a canção nacional não foi apurada para a final", salienta a Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

"Ainda assim, não superou as audiências da final em que Portugal se sagrou vencedor com Salvador Sobral (2017), em que quase quatro milhões de portugueses se sintonizaram na RTP1", aponta.