José Milhazes questiona: “Até quando a solidariedade vai continuar?”

A sessão tinha como tema “A Geografia do Medo” e juntou um médico, uma enfermeira e um jornalista. A conversa viajou entre os temas da pandemia e da guerra. Numa sessão do Festival Literatura em Viagem, que decorre em Matosinhos, o público encheu a sala, com gente sentada pelo chão, para ouvir o médico Gustavo Carona, a enfermeira Carmen Garcia e jornalista José Milhazes.



Sobre a guerra na Ucrânia, o autor do livro “A Mais Breve História da Rússia” e antigo correspondente da SIC em Moscovo, afirmou que “em relação aos ucranianos, a procissão ainda vai no adro” e interrogou a audiência “até quando a solidariedade vai continuar?”.

Lembrando que não se sabe quando a ofensiva russa naquele território possa acabar, José Milhazes considerou que “os ucranianos estão a ser a nossa defesa, são a nossa primeira trincheira”. Afirmando que “a Rússia não vai ganhar esta guerra”, o jornalista interrogou-se sobre “o que vai acontecer depois? E se a Rússia se desintegra? Como é que se vão reorganizar as coisas?”

No entender do autor de “Rússia e Europa”, desconhece-se que Ucrânia teremos no fim do conflito. José Milhazes diz que o mundo está perante uma “guerra entre ditaduras e democracias”, onde “tudo se resume ao dinheiro que fala sempre mais alto” e onde o presidente russo sabe que jogo está a jogar.

“Na Rússia quem pia leva, nas democracias de 4 em 4 anos os líderes são substituídos”, lembrou Milhazes que viveu largos anos na Rússia. Confessando-se um pouco desiludido, e muito preocupado, o repórter afirmou: “o que nós deixamos aos nossos filhos é uma herança asquerosa. O Mundo que nós recebemos acabou no dia 24 de fevereiro, vivemos num mundo de incertezas.”