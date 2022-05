O vinho de talha e a música sacra no festival "Terras sem Sombra"

O grupo que se apresenta agora no baixo Alentejo, já participou em conceituados festivais de música e foi distinguido, em 2019, com o prémio, na categoria de Música Antiga, dos Gramophone Classical Music Awards.

“Nascido no seio da Fundação Cupertino de Miranda, de Vila Nova de Famalicão, em 2009, o grupo Cupertinos, com direcção de Luís Toscano, dedica-se quase em exclusivo à música portuguesa dos séculos XVI e XVII”, especifica a associação Pedra Angular, responsável pela organização do festival.

O vinho de talha, as vinhas e o montado na Serra do Mendro

Além do concerto norteado para o culto mariano neste mês em que se celebrou, precisamente, o Dia da Mãe, o programa do festival propõe também atividades que celebram a vida, relacionadas com património cultural e a biodiversidade.

“A fertilidade das terras de Vidigueira – imortalizada por Fialho de Almeida (nascido em Vila de Frades em 1857 e falecido em Cuba em 1911) na sua obra País das Uvas – está bem patente na rica produção vitivinícola e no ecossistema do montado, que são o pano de fundo das propostas”, para mais um fim-de-semana da temporada deste ano, do Festival Terras sem Sombra.

Assim, na tarde de dia 14, o encontro está marcado para as 15h00, no Centro de Interpretação do Vinho de Talha, em Vila de Frades. “Do Saber-Fazer ao Saber-Provar: O Vinho de Talha, Património Cultural da Humanidade” é o mote para descobrir a milenar cultura do vinho de talha, um processo de vinificação desenvolvido pelos romanos e que tem, neste concelho alentejano, “um dos mais ativos e prominentes guardiões”, é referido.

A necessidade de preservar e salvaguardar a herança cultural e patrimonial ligada ao processo de vinificação artesanal do vinho de talha, recorde-se, levou ao processo de candidatura à classificação de Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), projeto liderado pelo município da Vidigueira e que envolve 22 municípios e sete entidades.

Para o programa ficar completo, os participantes podem aproveitar a oportunidade, na manhã de domingo, para conhecer a Serra do Mendro. O ponto de encontro é na Praça 5 de Outubro, em Vidigueira e a partida está marcada para as 9h30.

“Inserido na unidade geomorfológica mais antiga da Península Ibérica, localizado entre Vidigueira e Portel, este conjunto de elevações bastante significativas separa o Baixo do Alto Alentejo, sendo prolongada pela Serra de Portel”, lembram os promotores.

Orientados pelo agrónomo José Falé, o fotógrafo de natureza Dinis Cortes e o artista plástico Manuel Carvalho, entre outros guias locais, os participantes, para além da oportunidade de desfrutarem “dos amplos horizontes que se divisam do Mendro, vão poder conhecer alguns aspetos surpreendentes da sua geomorfologia, fauna e flora, bem como a biodiversidade no montado e na vinha, recentemente cultivada em patamares, à imagem do que se faz no Douro”.