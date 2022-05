Maro participa em álbum de Antonio Sanchez ao lado de Dave Matthews e Trent Reznor

A cantora portuguesa Maro participa no novo álbum do baterista e compositor Antonio Sanchez, a ser editado em agosto, cuja lista de convidados inclui Dave Matthews, Pat Metheny, Trent Reznor, Atticus Ross e Lila Downs.

“Shift (Bad Hombre Vol.II)”, com edição prevista para 26 de agosto, é composto por 16 temas, um dos quais, “Alambri” conta com a participação de Maro, segundo o alinhamento divulgado por publicações como a Pitchfork.

Maro é o nome artístico de Mariana Secca, lisboeta, que cresceu num ambiente familiar marcado pela música, começou a estudar piano aos 4 anos, fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018 editou o primeiro álbum, homónimo, e este ano representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção, cuja final decorre no sábado em Turim, Itália, com a canção “Saudade, Saudade”.

Na página oficial de Maro no Youtube, há uma série de vídeos, partilhados nos últimos dois anos, nos quais a artista faz duetos, à distância, com músicos como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D’Santiago.

Antonio Sanchez, vencedor de quatro Grammy, incluindo um pela banda sonora de “Birdman”, de Alejandro Gonzálex Iñarritu, divulgou esta sexta-feira um novo tema, incluído no álbum em que Maro participa.

“I think we’re past that now” conta com a participação de Trent Reznor e Atticus Ross, dos Nine Inch Nails. O tema, com letra de Trent Reznor, foi composto pelos três músicos.

Além destes dois músicos e de Maro, “Shift (Bad Hombre Vol.II)” conta com Ignacio López Tarso, Dave Matthews, Pat Metheny, Ana Tijoux, Becca Stevens, Sonica, Lila Downs, Thana Alexa, Meshell Ndegeocello, Silvana Estrada, Kimbra e Rodrigo y Gabriela como convidados.