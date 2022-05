Gisela João no CCB para um concerto “o mais simples possível”

Diz que o que faz “é o fado tradicional” e que “a poesia é o que interessa”. Gisela João sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém esta sexta-feira. Voz singular do panorama do fado nacional, Gisela João vai partir do último disco “AuRora”, para um concerto onde confessa querer voltar à essência do fado.

Ao programa Cartaz CCB da Renascença, explica que “este concerto merece ser o mais simples e ‘clean’ possível”. Gisela João diz que dá por si “às vezes a ouvir Fado tradicional, os antigos, Beatriz da Conceição ou o Alfredo Marceneiro” e a aperceber-se “que cada vez menos o fado soa assim”.

A fadista sente falta dessa essência. “Lembro-me quando me mudei para Lisboa, uma coisa que me encantava, era ver as janelas abertas e fado a sair das casas. E isso hoje em dia não acontece!” refere Gisela João.

Motivada por este sentimento, a fadista admite: “Este concerto merece que eu faça a coisa mais simples que conseguir, porque foi por isso que me apaixonei por este género musical!”

Organizado pelo CCB e pelo Museu do Fado, o concerto de Gisela João marca o seu regresso a este palco do "Há Fado no Cais" e seguirá a linha da fadista apostando na palavra e na tradição.

Embalada pelo fado tradicional, Gisela João promete ao público um concerto onde será também ele a determinar o rumo do reportório. Às “músicas de todos os discos” vai juntar “outras músicas que apeteçam no momento”, indica a fadista.

“Não gosto de estar presa a um alinhamento feito antes, porque aquilo que o público me dá vai ter impacto direto no que vamos fazer, ou não. Às vezes por causa dessa energia que é criada no momento, há músicas que vêm à cabeça e é olhar para trás e ver a equipa preparada para isso”, diz Gisela João

Segundo a fadista, ela e os seus músicos têm “essa flexibilidade de, na hora, decidir” o que vão tocar e cantar. “Isso é muito fresco!”, sublinha Gisela João que admite ser um “bocado aquilo que acontece nas casas de Fado”.

O concerto está marcado para as 21horas em sala e terá transmissão por via digital através do canal BOL. Segundo o CCB, o espetáculo ficará disponível neste formato até às 23h59 de dia 15 de maio.