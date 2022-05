Feira Medieval Ibérica está de volta a Avis

Com entrada livre, o acontecimento está pensado para “atrair famílias para vivenciar a história e as tradições”, num cenário “contextualizado pelo património arquitetónico”, dispondo também de “um espaço lúdico para as crianças com atividades pedagógicas”, revela o município alentejano.

O evento, com periodicidade anual, realiza-se desde 2003, sendo já um cartaz turístico do concelho recebendo em cada edição, largas centenas de visitantes.

A programação integra conferências temáticas, atividades lúdicas e pedagógicas direcionadas para o público infantil, cortejos, representações teatrais, danças medievais, espetáculos de malabares de fogo, torneios de armas a cavalo.

Porque a gastronomia é igualmente importante, os visitantes dispõem da zona do “Terreiro do Convento” com tasquinhas exploradas por associações e coletividades locais e que apresentam ementas diversificadas com produtos típicos da região e outros próprios da época que se revive.

O espaço da feira conta igualmente com diversas bancas de venda de produtos tradicionais, como vinhos, mel, enchidos, doces e licores, chás, especiarias, frutos secos, bem como espaços de venda de artesanato do Alentejo, sabonetes, roupa, brinquedos artesanais e peças de adorno.

As atividades são dinamizadas pela Câmara Municipal de Avis e pelo Centro Interpretativo da Ordem de Avis (CIOA). A designação de “ibérica” tem com objetivo retratar a ligação da Ordem Militar de S. Bento de Avis à Ordem de Calatrava. Em algumas edições a Feira Medieval Ibérica de Avis contou com a colaboração da Fundación Bodas de Isabel, de Teruel.