Biógrafo de Pessoa: “O Tio Cunha brincava muito com a invenção de várias figuras”

Qual para si o dado mais surpreendente que esta biografia traz para os estudiosos de Fernando Pessoa?

Penso que vão aparecer vários elementos nesta biografia que são novos e talvez surpreendentes.

Por exemplo?

Toda a infância e juventude. Há muitos capítulos sobre essa fase da vida de Pessoa e há muita informação nova sobre as relações com os seus parentes. Isto devido ao acesso que tive a cartas ainda inéditas, e outros materiais. Sabia-se que Pessoa tinha esses alter-egos, ou heterónimos, ou pré-heterónimos, já quando era jovem adolescente. Mas há mais factos sobre isso. Vemos como todo este "drama em gente", como Pessoa lhe chamava ao seu projeto, começou praticamente desde o início, quando ainda era criança.

Os primeiros heterónimos surgem muito cedo? Ainda Pessoa era criança?

Sim. Uma coisa que surge na biografia é o papel importante de um tio. O tal Tio Cunha de Fernando Pessoa. Esse tio era casado com a Tia Maria, uma tia-avó, na verdade. Eles não tinham crianças e, mais ou menos, adotaram Pessoa em criança, eram como uns segundos pais.

Este Tio Cunha que brincava muito com Fernando, incluía a invenção de várias figuras, incluindo o tal capitão Tibô que Pessoa menciona nos seus escritos. A menção surge numa carta do Tio Cunha para Fernando, quando ele estava em Durban.

Que idade é que ele tinha?

Nessa altura tinha tipo oito anos. A sobrinha do Fernando Pessoa, a Manuela Nogueira, que ainda está connosco, com 96 anos e que está muito forte, ajudou-nos. Ela publicou há uns anos duas cartas, acho eu, do Tio Cunha que revelaram essa faceta. E há mais algumas cartas que ela tem com mais informações. Essa é bastante fascinante para mim.

O Richard tem uma vida dedicada ao Fernando Pessoa. Ainda se lembra do primeiro momento, quando tomou contacto com a obra da Pessoa?

O primeiro contacto foi nos Estados Unidos da América, quando eu ainda não tinha terminado a universidade. Tinha mais ou menos 22, 23 anos e foi uma amiga minha que tinha um namorado português que lhe passou umas fotocópias com poemas da Tabacaria de Álvaro de Campos e alguns poemas de Alberto Caeiro. Eu sabia que já espanhol pude ler mais ou menos e fiquei fascinado.

Foi um desassossego? Há quantos anos dura?

Faço as contas...são mais de 40 anos.

É uma paixão?

Sim, é uma paixão. Claro! Fernando Pessoa é apaixonante. Há outros poetas e escritores tão grandes quanto a Pessoa, mas dificilmente há outros tão vastos como Pessoa. Porque, como todos os heterónimos, todos os estilos em que escreve, todos os interesses que tem, Pessoa nunca para. Era permanentemente desassossegado.

É muito curioso, para os portugueses, ver que são os investigadores de origem estrangeira, os que mais têm feito caminho na descoberta de Fernando Pessoa. Como é que vê esse facto?

Bom, também há muitos portugueses. Pessoa é um escritor universal, portanto, acho natural que haja muitos investigadores de outros países que estudam Pessoa. No meu caso particular, ainda há mais razão, porque Pessoa escreveu uma boa parte da sua obra em inglês. Há imensos apontamentos, a maneira de pensar, o tipo de sentido de humor, tudo isso Pessoa tinha imensa influência inglesa.