​Revelada primeira imagem de buraco negro no coração da Via Láctea

“Finalmente, temos o primeiro vislumbre do buraco negro na nossa Via Láctea, Sagittarius A*”, avançam os responsáveis do projeto Event Horizon, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

A primeira imagem de um “supermassivo” buraco negro no coração da Via Láctea foi revelada por astrónomos do projeto Telescópio Event Horizon.

A primeira fotografia do “supermassivo” buraco negro foi possível graças a uma rede mundial de oito rádiotelescópios.

"A imagem é uma visão muito esperada do objeto massivo que fica no centro de nossa galáxia. Os cientistas já haviam visto estrelas orbitando em torno de algo invisível, compacto e muito massivo no centro da Via Láctea. Isso sugere fortemente que este objeto – conhecido como Sagitário A* (Sgr A*, pronunciado “sadge-ay-star”) – é um buraco negro, e a imagem de hoje fornece a primeira evidência visual direta dele", explicam os responsáveis do Event Horizon.



De acordo com os investigadores, a nova perspetiva do Sagitário A* "captura a luz curvada pela poderosa gravidade do buraco negro, que é quatro milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol".



O buraco negro agora fotografado fica a 27 mil anos luz do planeta Terra. Visto a partir do nosso planeta "parece ter o mesmo tamanho de um donut na Lua".