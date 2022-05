ARCOlisboa com novas galerias e dia grátis para jovens

É um regresso muito aguardado. Depois de duas edições digitais por causa da pandemia, o quinto aniversário da ARCOlisboa é celebrado com uma edição presencial que decorre de 19 a 22 de maio, na Cordoaria Nacional.



Na apresentação, esta quinta-feira, foi confirmada a presença de 65 galerias de 14 países, das quais 43 integram o Programa Geral da feira, outras 13 estão na seção Opening que dá a conhecer artistas emergentes e nove integram o programa África em Foco que conta com a curadoria de Paula Nascimento.

Em conferência de imprensa nos paços do concelho, em Lisboa, Eduardo López-Puertas, o diretor da IFEMA Madrid que organiza a feira, considerou a edição lisboeta “uma feira com excelente nível de galerias e grandes descobertas”, depois do que disse ter sido o “parêntesis criado pela pandemia”.

Com um primeiro dia dedicado aos profissionais e colecionadores, a ARCOlisboa abre portas para o grande público no dia 20. Na apresentação, a diretora da feira sublinhou o clima de “confiança das galerias” neste regresso no contexto pandémico. Maribel López explicou que no Programa Geral há uma “forte presença de galerias de Portugal e Espanha”.

Entre as novidades deste ano, a responsável que manifestou grande “emoção” por este regresso a Lisboa, anunciou que no sábado, dia 20, a entrada será gratuita para jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Essa gratuitidade será entre as 17h00 e as 20h00 e, indicou Maribel López à Renascença, será abrangente a jovens de qualquer concelho do país.