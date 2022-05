Livro de poemas de João Luís Barreto Guimarães vence Grande Prémio DST

Este ano, o Grande Prémio de Literatura DST foi dedicado a obras de poesia de autores portugueses publicadas em 2020 e 2021 e contou com a participação recorde de quase 150 inscritos.

Em comunicado, o júri reconhece “os méritos incomuns” da poesia do autor, referindo ainda "rigor, concisão e problematização do quotidiano" nas suas notas sobre a obra poética de Barreto Guimarães.

O livro de poemas “Movimento”, de João Luís Barreto Guimarães, é o vencedor do XVII Grande Prémio de Literatura DST, foi anunciado nesta segunda-feira.

O júri é constituído pelo professor e escritor Vítor Manuel de Aguiar e Silva, pelo presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, e pelo professor da Universidade do Minho, Carlos Mendes de Sousa.

Além de escritor, João Luís Barreto Guimarães é médico cirurgião de profissão.

O prémio será entregue no dia 2 de julho, no Theatro Circo, na Feira do Livro de Braga.