Janita Salomé e Carlos Zíngaro entre artistas que "polinizam" Paredes de Coura

Janita Salomé e Carlos Zíngaro estão confirmados para a edição 2022 do Ciclo de Polinização Musical de Paredes de Coura, entre sexta-feira e 19 de junho, para "polinizar o território com música e cultura".

A organização adianta, em comunicado, que além daqueles dois músicos, o ciclo inclui concertos "com curadoria da Porta-Jazz e muitos outros, de projetos mais contemporâneos como Lavoisier, Cardo-Roxo, e Luís Bittencourt".

Promovido pela Câmara de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, o evento "assume o formato de ciclo de concertos e atividades culturais e irá decorrer nos fins de semana de 13, 14 e 15 de maio, 27, 28, 29 de maio e 17, 18, 19 de junho".

O Ciclo de Polinização Musical de Paredes de Coura pretende este ano "alargar, no tempo e no espaço, o impacto positivo da música na região".

"Mantendo o conceito original de polinizar Paredes de Coura com música, a edição deste ano traz várias novidades. Ao contrário do ano passado, cujo formato promovia fins de semana temáticos dedicados alternadamente à música clássica, tradicional e jazz, este ano os fins de semana misturam as diferentes variantes musicais, com uma programação que parte destes três géneros, acolhendo projetos nacionais e internacionais que encontram aí a sua base, mas que trazem a Paredes de Coura abordagens contemporâneas dos mesmos", sustenta a organização.

A programação inclui concertos com "Janita Salomé, Lavoisier, ZARMensemble (projeto de Carlos Zíngaro), Luís Bittencourt (Memórias Líquidas), Manuel Linhares (Suspenso), Nelembe Ensemble (novo projeto do percussionista Jorge Queijo), André Gaio Pereira (De Bach a Paredes), Cardo-Roxo Trio (Alvorada), a artista palestiniana Terez Sliman e muitos outros".

Segundo a organização, "através de uma parceria com a Associação Porta-Jazz, será possível ouvir outros nomes no Ciclo de Polinização Musical, como Eurico Costa Trio (Copal), Joana Raquel e Miguel Meirinhos (Ninhos) e AP Quarteto (Nu)".

"Fruto desta parceria, haverá nova edição da Locomotiva, Oficina de Jazz, Ritmo e Improvisação, com André B. Silva, criador dos aclamados projetos The Rite of Trio e The Guit Kune Do. Além dos concertos, outras atividades que serão promovidas são Workshops de Danças do Mundo e caminhadas", especifica a nota.

A programação inclui também "espetáculos ligados às temáticas do ciclo e dedicados aos mais novos e a famílias, como O Mundo ao colo e Costurar Cantigas e Histórias, uma produção do Taleguinho, projeto de intervenção cultural para a infância com base na música tradicional, de Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, e também o espetáculo Opus 8, da Companhia de Música Teatral, com interpretação de Inês Rodrigues".

O Ciclo de Polinização mantém também a parceria com estruturas regionais como o Space Ensemble e a Ori-Coura Orientação, também incluídos na programação, e Associação Cultural Rock"n"Cave.

Os "concertos irão decorrer maioritariamente no Centro Cultural de Paredes de Coura, estrutura que faz parte da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses e que integrou o programa do Ciclo de Polinização Musical na candidatura a esta rede".

Haverá também a extensão de alguns concertos à Capela do Espírito Santo, além de atividades pontuais ao ar livre.