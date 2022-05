"Cantigas do Maio" de José Afonso foi o album mais vendido no final de abril

O álbum "Cantigas do Maio", de José Afonso, foi o mais vendido em Portugal no final de abril, e a música "Grândola, Vila Morena" é das mais escutadas do repertório do cantautor em "streaming", revelou a editora Mais 5.

"Cantigas do Maio", de 1971, foi reeditado em abril, no âmbito de plano de disponibilização da música de José Afonso em CD e vinil e, pela primeira vez, em digital nas plataformas de "streaming".

Nuno Saraiva, responsável pela editora Mais 5, explicou à agência Lusa que "Cantigas do Maio" foi o álbum mais vendido em Portugal na semana em que foi reeditado – entre 22 e 28 de abril – vendendo cerca de um milhar de unidades, em CD e em vinil.

Gravado em 1971 no Strawberry Studio, em Herouville, França, com arranjos e direção musical de José Mário Branco, "Cantigas do Maio" contém nove temas, entre os quais "Grândola, Vila Morena", que poucos anos depois foi uma das senhas da revolução de 25 de abril de 1974.