Renascença e Santa Casa lançam prémio de Jornalismo Jovem

O concurso destina-se a jornalistas até aos 35 anos e a temática dos trabalhos deve incidir sobre os problemas, desafios e oportunidades que os jovens enfrentam nos dias de hoje.

O prémio prevê quatro categorias. Prémio Rádio, no valor de € 2.500, Prémio Multimédia, no valor de € 2.500 e o Grande Prémio Jornalismo Jovem Renascença / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o valor de € 1.000, que acresce aos € 2.500 do Prémio Rádio ou Multimédia. O total do Grande Prémio Jornalismo Jovem Renascença / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é assim de € 3.500.

O concurso prevê uma quarta categoria, denominada Grande Prémio Renascença, dedicada apenas a jornalistas da Renascença, no valor de €2.500. Sendo a Renascença uma das entidades promotoras do concurso, por uma questão de transparência, os seus jornalistas têm uma categoria própria a que podem concorrer.

O júri será composto por um representante da Renascença, outro da SCML e por prestigiados professores dos principais cursos superiores de jornalismo portugueses.

O prémio foi anunciado esta sexta-feira no programa da manhã da Renascença, “As três da Manhã” que teve como convidados o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, e o Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar.

Sobre o prémio anunciado, o provedor da Santa Casa em Lisboa sublinha a importância de reconhecer o trabalho dos jornalistas mais novos. “Aceitámos de imediato este projeto de premiar trabalhos de jornalistas jovens, pois sabemos das dificuldades em que muitas vezes exercem a sua profissão, porque é conhecida a forma como hoje a pressão é imensa. E, nos mais jovens, essa pressão acentua-se e em muitas circunstâncias acaba por ser muito pouco estimulante para a atividade. Portanto, este é um contributo modesto que queremos dar”, explicou Edmundo Martinho.

Já D. Américo Aguiar, coordenador da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa no próximo ano, referiu que vão ser avaliados trabalhos sobre os desafios e dificuldades dos jovens.

“Nestes últimos dois anos há jovens que não deixaram de viver apenas em situações de limite, seja pela questão económica passada, seja pela pandemia que vivemos, e como o Papa Francisco repete tantas vezes, ele quer que os jovens nunca deixem de ser sonhadores. Eu acredito que muito jovem têm tido dificuldades em permitir-se sonhar. Por isso, é muito importante nós fazermos o levantamento, fazermos o estado da nação, daquilo que possam ser os principais problemas e dificuldades.”

Tendo como pano de fundo as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023, a Renascença e a Santa Casa da Misericórdia (SCML) estabeleceram uma parceria para refletir sobre os problemas da juventude. Uma parceria que além do lançamento do Grande Prémio do Jornalismo Jovem prevê também a realização de uma grande conferência dedicada á juventude.

O lançamento do prémio enquadra-se ainda no aniversário da Renascença. Em 2022 a Renascença celebra 85 anos da sua fundação, 50 anos da criação dos “serviços noticiosos”, 25 anos da criação do site – www.rr.pt e 15 anos da criação da área multimédia.

Consulte aqui o regulamento concurso