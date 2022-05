Convento de Cristo encerrado devido a rodagem de filme

O Convento de Cristo, em Tomar, vai estar encerrado ao público de 23 a 27 de maio, devido à rodagem da produção cinematográfica "Damsel", estando os trabalhos de montagem e preparação dos cenários a condicionar o acesso a alguns locais.

Em comunicado, a Direção Geral do Património Cultural refere que os trabalhos de preparação condicionam, nomeadamente, as visitas ao Refeitório, Cozinha dos Frades e Sala das Talhas deste monumento Património da Humanidade.

Além da rodagem no Convento de Cristo, em Tomar (distrito de Santarém), as filmagens decorrerão, igualmente, no Mosteiro da Batalha (distrito de Leiria), nos próximos dias 19 e 20, no Claustro Real e nas Capelas Imperfeitas, podendo ser visitadas a Igreja e a Capela do Fundador, é acrescentado na nota.