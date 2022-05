José Eduardo Agualusa ganha Grande Prémio da Associação de Escritores

José Eduardo Agualusa é o vencedor do Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o livro "O Mais Belo Fim do Mundo", editado pela Quetzal.

Organizado pela APE, em colaboração com a Câmara Muncipal de Loulé, o prémio foi atribuido ao escritor angolano, por unanimidade. Em comunicado, a APE indica que o júri foi constituído por Carina Infante do Carmo, Carlos Albino Guerreiro e Fernando Batista.

Segundo a ata, o júri justifica a sua escolha com a "destreza na escrita da crónica, que se matiza nas formas do conto, do ensaio e do apontamento diarístico sem comprometer o desenho calibrado do livro".

Na opinião dos jurados, "na mão de José Eduardo Agualusa a crónica é uma sonda apurada dos dias comuns pessoais e do tempo coletivo que é o nosso, tenso, conturbado, alargando-nos o horizonte para geografias sobretudo africanas mediante uma escrita bela, lúcida e poética".

No valor monetário de 12 mil euros, o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários premeia anualmente uma obra em português. A cerimónia de entrega do prémio vai decorrer no próximo dia 26 de maio, Dia do Município de Loulé.

No ano passado, o vencedor do prémio foi a escritora Lídia Jorge, com o livro "Em todos os sentidos", editado pela D. Quixote. No passado, o prémio já foi entregue a autores como José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio, Pedro Mexia e Mário de Carvalho.