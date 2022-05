Ex-reitor da Universidade de Lisboa integra administração da Gulbenkian

Dois dias depois de António Feijó tomar possa como novo presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, é esta quinta-feira revelado que o antigo reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, vai integrar a equipa.

Cruz Serra tomará posse como administrador no próximo dia 12 de maio, pelas 12h30, na fundação. Em comunicado, a Gulbenkian confirma a eleição deste novo membro do conselho de administração esta quinta-feira

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra é natural de Coimbra. Vai assim juntar-se à equipa liderada por António Feijó e composta por Martin Essayan, José Neves Adelino e Guilherme de Oliveira Martins, como administradores executivos, Graça Andersen Guimarães e Pedro Norton, como administradores não-executivos.

“Doutorado (1992) e Mestre (1985) em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1978), António Cruz Serra foi Reitor da Universidade de Lisboa (2013-2021), Reitor da Universidade Técnica de Lisboa (2012-2013), Presidente (2009-2012) e Presidente-Adjunto (2002-2008) do Instituto Superior Técnico”, diz o comunicado.

Autor de mais de duas centenas de publicações científicas, já no passado, António Cruz Serra tinha colaborado com a Gulbenkian. Foi investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência de 1979 a 1981.