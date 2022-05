Nova produção da Companhia de Dança Contemporânea do Alentejo nasceu em período de pandemia

“Pausa Forçada” é a mais recente produção da Companhia de Dança Contemporânea do Alentejo (CADAC), com estreia marcada para esta quinta-feira, dia 5, em Aljustrel.

“Pausa Forçada” tem estreia agendada para as 21h30 desta quinta-feira, no Cine Oriental, e desenvolve-se no âmbito do Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), que arranca dia, para se prolongar até ao próximo dia 14 de maio.

A nova produção tem direção técnica de Ivan Castro, cenografia e figurinos de Ana Rodrigues e Elsa Morgadinho e coreografia da própria Marianela Boán com a colaboração dos bailarinos Laura Ríos, Mariela Tolentino, Abel Rojo e Wilmer Minyety. A música é da Paisagem Sonora.

Depois da estreia em Aljustrel, e no âmbito do FITA, estão agendadas novas apresentações no Auditório Municipal António Chainho (dia 6 de maio), em Santiago do Cacém, no Centro Cultural de Campo Maior (dia 7), no Teatro Municipal Pax Julia (dia 9), em Beja, e no Cine Teatro de Viana do Alentejo (dia 14).