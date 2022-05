Exposição assinala centenário do nascimento do fotógrafo Artur Pastor

O centenário do nascimento de Artur Pastor, um dos mais notáveis fotógrafos do século XX, vai ser assinalado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo), com a exposição “Évora Património - Fotografias de Artur Pastor”.

“Muito eclético, fotografou um Portugal, em parte desaparecido, com as suas gentes e os seus costumes, sendo a sua obra o grande repositório de fotografias do Portugal rural das décadas compreendidas entre 1940 1990”, refere uma nota da DRCAlentejo, enviada à Renascença.

A exposição que será inaugurada na quarta-feira, dia 4, às 17h00, na Igreja do Salvador, em Évora, surge na sequência de doação a este organismo, por parte da família de Artur Pastor, de um conjunto de 92 fotografias, a cores, realizadas por este artista fotógrafo na década de 80, do século XX, sobre a sua cidade de criação.



Évora foi, precisamente, a cidade onde fez a sua formação académica e onde descobriu o gosto pela fotografia que o deslumbraria até ao fim da sua vida.



As fotografias, que agora vão poder ser apreciadas, foram preparadas pelo próprio fotógrafo, para uma exposição que nunca se concretizou, apesar das várias diligências efetuadas por Artur Pastor ao longo do ano de 1987.

Só agora, no âmbito das comemorações do seu centenário, será apresentada uma seleção dessas imagens, que dão a conhecer a visão que o fotógrafo tinha da cidade de Évora, uma cidade patrimonial.



“Artur Pastor retratou o património eborense com um rigor de arquivista e o seu monumento de eleição era a catedral, muito mais fotografada que todos os outros monumentos”, lê-se na nota de imprensa.



Associada às fotografias, foi também disponibilizada à DRCAlentejo uma listagem manuscrita relativa às respetivas legendas, utilizada habitualmente para as tabelas realizadas.

A exposição, que vai ficar patente ao público até dia 23 de setembro, conta com o apoio da Arquidiocese de Évora, que se associa também às comemorações do centenário deste extraordinário fotógrafo alentejano.