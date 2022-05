Ozzy Osbourne "está bem" e a recuperar da Covid-19

O músico Ozzy Osbourne "está bem", após ter contraído Covid-19, garante o filho do cantor, Jack Osbourne, no programa "The News Desk", citado pela revista britânica NME.

A estrela rock, de 73 anos, testou positivo para o coronavírus na quinta-feira. A família ficou muito preocupada, porque o vocalista tem problemas respiratórios, mas o pior já passou e Osbourne está a recuperar.

"Ele está bem. Falei com ele e ele disse 'olá'", informa Jack Osbourne, filho do vocalista dos "Black Sabbath" com Sharon Osbourne.

O cantor tem um enfisema, o que o obrigou a ter cuidados redobrados com o vírus.

A mulher de Ozzy Osbourne mostrou-se preocupada com o marido, quando este testou positivo para Covid-19. "Estou muito preocupada com o Ozzy. Estivemos dois anos sem apanhar Covid, ele tinha de ter a sorte de estar positivo agora", desabafou.

O vocalista, considerado um dos fundadores do heavy-metal, já venceu três grammys na sua carreira, o mais recente em 2011.