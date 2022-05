Filme "O bom patrão" e série "El reino" vencem prémios Platino

O filme espanhol "O bom patrão", de Fernando León de Aranoa, e a série argentina "El reino" foram os mais premiados nos Platino, os prémios ibero-americanos de cinema e audiovisual, cuja cerimónia decorreu no domingo em Madrid.

"O bom patrão", estreado este ano nos cinemas portugueses, era o favorito nesta edição dos Platino, com 11 nomeações, tendo recolhido quatro prémios, entre os quais de melhor filme e de melhor ator, para Javier Bardem.

Fernando León de Aranoa recebeu os prémios de melhor realização e melhor argumento por um filme que satiriza o mundo laboral e que já tinha triunfado nos prémios Goya.

A nona edição dos Platino contava com duas coproduções portuguesas entre os nomeados: "Valentina", da realizadora espanhola Chelo Loureiro, coproduzido por Luís da Matta Almeida, estava indicado para Melhor Filme de Animação, e "Deserto Particular", do brasileiro Aly Muritiba e coproduzido pelo português Luís Galvão Teles, concorria para melhor argumento.

O Platino de melhor filme de animação foi para "Ainbo, la guerrera del Amazonas", produção peruana realizada por Jose Zelada e Richard Claus.

O filme brasileiro "A última floresta", de Luiz Bolognesi, venceu o prémio de melhor documentário.

Destaque ainda para o filme "Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar, que conquistou três Platino, entre os quais de melhor banda sonora, para Alberto Iglesias.

Nas categorias de audiovisual, a produção argentina "El reino" para a Netflix venceu três dos seis Platinos para os quais estava nomeada, incluindo o prémio de melhor série.

A atriz Carmen Maura recebeu o Platino de Honra.

Os Prémios Platino são organizados pela Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais e pela Federação Ibero-americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.