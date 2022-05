Casa das Imagens Lauro António recorda cineasta no primeiro aniversário

A Casa das Imagens Lauro António, na cidade de Setúbal, assinala o primeiro aniversário no dia 8 de maio, com um conjunto de iniciativas que inclui a estreia da entrevista completa sobre história de vida do cineasta e crítico de cinema falecido em fevereiro, aos 79 anos.

O espaço vai abrir excecionalmente no domingo, precisamente dia 8, dedicando a manhã apenas aos mais novos. Entre as 14h00 e as 18h00 está aberto a visitas, com possibilidade de conhecer a exposição temporária “Cinema e a Censura em Portugal”.

O ponto alto das comemorações começa a partir das 15h00, com uma breve apresentação feita pelo filho do cineasta, Frederico Corado, que vai falar sobre o pai e sobre o primeiro ano de atividade da Casa das Imagens, sendo exibida, pela primeira vez, a entrevista completa “História de Vida de Lauro António”, feita em 2019, pela Câmara Municipal de Setúbal.

As iniciativas programadas têm entrada gratuita, embora a sessão da manhã seja limitada a 15 participantes, por isso carece de reserva junto dos serviços camarários.

Há um ano a dinamizar o património audiovisual

Inaugurada a 8 de maio de 2021, a Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediateca e Arquivo, localizada na Rua da Velha Alfândega, no centro histórico de Setúbal, é um equipamento cultural municipal que partilha com o público uma parte assinalável do arquivo pessoal do cineasta.

“O edifício, contíguo à Biblioteca Pública Municipal de Setúbal, foi alvo de obras de requalificação para receber o acervo de perto de 50 mil peças, em diferentes suportes, relacionadas com a sétima arte, doado ao município em vida por Lauro António, entretanto falecido a 3 de fevereiro”, recorda o município, numa nota enviada à Renascença.

Quanto à biblioteca, “possui publicações sobre cinema, audiovisuais e televisão, assim como de banda desenhada e cartoons, revistas especializadas de cinematografia”.

O equipamento está ainda dotado de “uma mediateca com uma coleção de filmes com 1500 cassetes VHS e 10 mil DVD e Blu-Ray, além de CD, discos em vinil, cassetes-áudio, cartazes, fotografias e material publicitário de filmes”, informa a autarquia setubalense.

Entre as várias peças expostas, contam-se a placa exterior do Cinema Condes, um anúncio luminoso do Cinema de Cascais, a placa de saída do Cinema Odéon, a coleção de Bonecos de Estremoz, uma máquina para ver fotografias em vidro, vários carregadores de fotografias e textos originais manuscritos e datilografados.

“Uma máquina de escrever, o tripé utilizado, em 1980, na rodagem do filme “Manhã Submersa” e alguns dos inúmeros prémios que Lauro António recebeu ao longo da carreira também estão presentes”, é referido.

O equipamento cultural promove ainda, segundo a câmara, “exposições intimistas, exibições de filmes antigos para crianças e ciclos temáticos e tertúlias com atores, produtores e realizadores”.

Aberta de segunda a sábado, a Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediateca e Arquivo tem por “missão a recolha, proteção, preservação, conservação, divulgação e dinamização do património audiovisual, promovendo em permanência a construção do conhecimento sobre a sua história, atualidade e futuro”.

Dia 8 de maio, completa um ano desde a sua criação.