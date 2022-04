Burna Boy, Trippie Redd e Piruka no regresso do Ericeira Summer Fest

Burna Boy, Trippie Redd e Piruka são alguns dos nomes do Summer Fest, que regressa a 1 e 2 e julho à Ericeira, no concelho de Mafra, e cujo cartaz integral foi divulgado esta sexta-feira.

As novidades desta edição, após a interrupção de dois anos devido à pandemia de Covid-19, são um segundo palco para atuações de DJ e de música ao vivo e um terceiro palco dedicado a performances de dança, disse, em conferência de imprensa, Luís Montez, da empresa Música no Coração, que organiza o festival de música.

No palco principal, o festival arranca com o nigeriano Burna Boy, premiado em 2020 com o Grammy na categoria de "Best Global Music Album" que traz a fusão do dancehall, reggae, afro-beat e pop e as culturas nigeriana e norte-americana.

Na mesma noite, atuam ainda IAMDDB, Piruka, T-Rex, Riot e Mobbers.

Na segunda noite, é a vez do rapper norte-americano Trippie Redd, para além de Nenny, Lon3r Johny, Phoenix RDC, RDD e da apresentação exclusiva do projeto nacional Eixo Norte-Sul, de que fazem parte os "rappers" Mundo Segundo com Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze, DJ Spot, representando a zona do Porto, e Xeg, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy, DJ Big e Nenny, da zona de Lisboa.

"Temos a missão de fazer um espetáculo único para [cada edição] este festival e o espetáculo divide-se em três fases, das quais nas duas primeiras vamos apresentar um "medley" das músicas dos "rappers" de Lisboa e do Porto e, na terceira, apresentar a música feita de propósito "Eixo norte-sul", que vai ser lançada a 03 de junho no Youtube", explicou Vasco Ferreira, produtor do projeto.

Pelo palco secundário vão passar Cíntia, Mike El Nite, Von Di (a 1 de julho), Russa, Shaka Lion, Flaca (a 2 de julho) e Lucas Dioney, nos dois dias.

No palco "jazzy dance camp", os festivaleiros vão poder assistir a performances de dança hip-hop, stret jazz, afro house, kuduro, funk brasileiro, dancehall, house, entre outros estilos, com professores e coreógrafos nacionais.

Aos visitantes, o festival oferece ainda aulas de dança.

O passe para os dois dias está à venda, até sábado, por 47 euros ou por 57 euros, se incluir estadia no campismo. O preço aumenta, respetivamente, para 52 e 62 até 30 de junho, ou para 55 ou 65 euros, nos dias do evento.