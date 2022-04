Arranca o festival "Gigantes Invisíveis" em Ovar, encontro literário para os mais novos

O Parque Ambiental do Buçaquinho, em Esmoriz, Ovar, recebe o festival "Gigantes Invisíveis" a partir desta segunda-feira. "Um encontro literário para os mais novos leitores", conta à Renascença Pedro Saraiva, diretor artístico.



O livro foi o mote para a criação dos diferentes espetáculos que compõe o festival. "A partir do teatro, de performances ou uma obra de arte" o objetivo é chegar ao livro.

Durante uma semana os mais novos podem assistir a criações nacionais e internacionais.

De Espanha, a companhia Zum Zum Teatre explora um mundo onde animais e pessoas convivem diariamente. Um espetáculo que pode ser uma reflexão sobre a humanidade, uma fábula ou uma metáfora recorrendo a hipopótamos gigantes.

Pedro Saraiva diz que será "um espetáculo que acontece no parque, ao ar livre, e que vai certamente divertir quem o vir".

"Convidamos em todas as edições uma editora de autor", este ano a escolhida foi a The Poets and Dragons Society. O representante do Centro de Arte de Ovar explica que a editora vai lançar um novo livro no festival e conta com escritores e ilustradores convidados.

Quem visitar o festival por estes dias poderá conversar com esses artistas.

"A ideia é que os mais novos através das várias oficinas tenham a liberdade de experimentar, ouvir e mexer".

O festival espera que, através da brincadeira e da exploração, possam ser descobertos vários livros.

O diretor artístico acredita que com a era das novas tecnologias "acabamos todos por não estar tão agarrados à leitura de livros". A leitura "passou para outras plataformas", conclui.

Em 2016 o festival marcou presença em Timor Leste. Em 2017 teve uma edição na Guiné-Bissau e em São Tomé, onde espera voltar em 2023.

Livros, oficinas, exposições, intalações e teatro. O festival "Gigantes Invisíveis" decorre até 30 de abril no Parque Ambiental do Buçaquinho, em Esmoriz, Ovar.