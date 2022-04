Antigas instalações da Renascença passam a ser um dos “Lugares de Abril em Lisboa”

Chama-se “Lugares de Abril em Lisboa” e é uma iniciativa comemorativa da revolução dos cravos prolongada no tempo. Começou em 2019, no ano do 45.º aniversário, e prolonga-se até ao ano do cinquentenário.



A ideia inicial era colocar cinco placas em cada ano, chegando a 2024 com 25 lugares de Lisboa assinalados como sendo locais muito importantes no desenrolar dos acontecimentos do 25 de abril.

Em 2019 colocaram-se as primeiras cinco placas deste projeto conjunto da Associação 25 de Abril e da Câmara Municipal de Lisboa, mas depois estalou a pandemia e adiaram-se metas. Este ano colocam-se as cinco placas que deviam ter sido postas em 2020, entre as quais uma na esquina entre a Rua Capelo e a Rua Ivens, onde até 2016 esteve instalada a sede e estúdios de Lisboa da Rádio Renascença.

A placa está embutida no passeio e pode ler-se:

“RÁDIO RENASCENÇA

Às 00h20 do dia 25 de Abril, transmitiu a senha de confirmação da operação militar contra o regime, a canção “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso.”

O coronel Aprígio Ramalho, vice-presidente da Associação 25 de Abril, considera que este momento “foi fundamental”, porque foi através da transmissão desta música que “as unidades militares em todo o país tiveram a confirmação que tudo estavam em ordem para cumprirem a ordem de operações que tinham recebido”.

A cerimónia de inauguração da placa tem lugar este domingo, ao fim da tarde, e conta com a presença do autarca Carlos Moedas e de um representante da Associação 25 de Abril.