Centenário que trabalha na mesma empresa há 84 anos entra para o Guiness

É brasileiro, fez 100 anos e é o funcionário mais antigo do mundo, de acordo com o livro de recordes Guinness Book.

Esta terça-feira, amigos, familiares e personalidades juntaram-se em Brusque, município brasileiro do estado de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, para celebrar o aniversário de Walter Orthmann, vendedor de tecidos há 84 anos, na mesma empresa que o contratou a 17 de janeiro de 1938, tinha então 15 anos.

Mas Walter já trabalhava na roça, desde os 12 anos, onde plantava aipim (mandioca). Para ir à escola, todos os dias, percorria cerca de cinco quilómetros, para assistir às aulas.

Um século de vida e um sem número de mudanças a que Orthmann se foi adaptando, como a instalação da energia elétrica na fábrica onde ainda trabalha ou o aparecimento do telefone e, mais recentemente, das novas tecnologias.

Poucos anos depois de ter sido contratado, chegou-lhe às mãos uma máquina de calcular trazida da Alemanha pelo então diretor da empresa.

Walter conta, divertido, que “no inicio recebeu a tecnologia com desconfiança” e, por isso, “fazia as contas de cabeça para confirmar se o valor batia certo”.

Atualmente é ele que dirige a empresa onde trabalha, de segunda a sexta-feira, e tem um smartphone e um tablet na mesa do escritório. "Hoje é muito fácil, tudo se resolve com um telemóvel na mão", declara à imprensa.

Uma vida cheia de acontecimentos, agora recordados com boa disposição, maturidade, experiência e a tranquilidade que só a idade consegue trazer.

É claro que nada se consegue se não se souber preservar a saúde e este centenário faz questão de fazer exercício físico diariamente e um check-up a cada quatro meses, recomendando a todas as pessoas que “cuidem da alimentação, com menos sal e açúcar, cuidem do sono e também da ansiedade”.

Viver o presente sem se preocupar exageradamente com o dia de amanhã, tornou-se o lema de vida deste homem experiente que tem toda a autoridade para deixar alguns conselhos.

"Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa e gostava de viajar em trabalho, pois nem sentia o tempo passar”, conta.

Para os mais impulsivos também deixa algumas recomendações: “Não tenha inimigos. Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, por isso aproveite e faça o que gosta".

Walter Orthmann entrou pela primeira vez para o Guinness Book em 2008, e pela segunda vez em 2018, quando comemorou 80 anos de empresa e 95 de idade.