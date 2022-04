“Low carb”? Sim, é “comida de verdade” e “gostosa”

“Simplesmente, a gente tira aquilo faz mal e fica com aquilo que faz bem”, acrescenta.

“Há tantas dietas por aí – a dieta da chuva, da água, da sopa – e as pessoas encaram isto como uma dieta, mas isto não é, é um estilo de vida”, sublinha a brasileira.

A partir das redes sociais, nasceu o livro, que tem algumas receitas novas mas também as “’best off’ do Instagram”. A autora passou três dias a cozinhar e a tirar fotos. Mas este não mais um livro de dietas.

Alessandra Lossaco foi depois “tentando refazer algumas receitas tradicionais, tirar a farinha de trigo, os açucares”, e mostra tudo no Instagram, que “foi crescendo”.

“Comecei a estudar muito, a aprender muito e a conhecer um pouco da alimentação que eu defendo, que é a alimentação ‘low carb’ [baixa em hidratos de cartbono], que nada mais é do que comer comida de verdade”, acrescenta.

“Numa certa altura da minha vida, passados alguns problemas, a morte do meu pai, cancro da mama e essas coisas todas, resolvi cuidar muito mais de mim”, conta Alessandra Lossaco à Renascença .

Outra dica importante: organizar as refeições da semana. Alessandra defende que “perder tempo é ganhar tempo”.

“Por isso, há muitos anos que reservo uma parte do meu sábado para fazer comida e congelar. No dia-a-dia, ninguém tem tempo de chegar à noite e cozinhar. Então, eu sempre fiz isso: em vez de fazer um quilo de frango, faço dois, de diferentes formas, diferentes receitas – um no forno, um na panela – e congelo. E todos os dias tenho sempre comida feita por mim, que eu sei que fui eu que fiz, está ali prontinha para comer”, conta.

O mesmo com os legumes. “Eu faço legumes e congelo legumes feitos. Saladas, deixo já lavada nas caixinhas, já cortadinha, pronta para comer”, acrescenta.

O livro “A cozinha low carb da Alê” tem dicas para fazer toda esta organização, mas a autora ressalva que “ninguém consegue mudar o prato sem mudar a cabeça primeiro”. E defende que qualquer pessoa pode e deve ler este livro e fazer esta alimentação. Dela não faz parte “aquilo que faz mal: açucares, farinhas, refinados, produtos processados, ultraprocessados, óleos vegetais, margarinas. Tudo isso não entra na minha alimentação”.

Os pais têm uma grande responsabilidade quanto à alimentação dos filhos, porque são eles que fazem as compras. Mas depois vem a escola “e uma mãe dizia-me que eu dou em casa ovos, mas no lanche da escola vão comer bolacha Maria”.



Lanchinhos? São de evitar.

“Se eu fosse traduzir o que é uma alimentação ‘low carb’ é, simplesmente, comer comida gostosa, que dê saciedade e que você fique livre dos tais lanchinhos. A gente não precisa de lanchinhos, não fomos formatados para comer a cada três horas. Mas a indústria precisa que a gente tenha fome a cada três horas. Se você não tiver fome, não vai comprar tanta bolacha, ‘snack’, ‘balinha’, que estão à venda”, diz.

No livro, a autora brasileira partilha receitas, dicas e informação sobre o que chama de “comida de verdade”.

À Renascença, diz que gosta de cozinhar tudo – só “não gosto de fazer sopa, porque acho que é muito básico”.

A autora conclui que o livro pretende que as “pessoas parem de ter preconceitos à alimentação saudável. É preciso abrir os olhos para ver o que está a ser vendido nas prateleiras”.