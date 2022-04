WhatsApp vai permitir chamadas com 32 pessoas ao mesmo tempo

A aplicação WhatsApp vai introduzir novas funcionalidades na sua plataforma, entre elas a possibilidade de conversar com um máximo de 32 pessoas ao mesmo tempo.

Será, também, possível reagir com emojis às conversas – à semelhança do que acontece com o Facebook – e o tamanho dos ficheiros a partilhar sobe até aos 2GB.

Foi, também, anunciada a criação da função ‘Comunidades’, gerida por administradores, que vai permitir que as pessoas criem grupos de conversação separados dentro do mesmo grupo.

Aos administradores da Comunidade será possível excluir conversas ou meios inapropriados ou abusivos para todos os membros de um grupo.

Em comunicado, a plataforma revela que estas novidades deverão estar disponíveis nas próximas semanas.