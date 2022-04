Descobrir Charles Darwin. Planetário exibe documentário para miúdos

No lugar onde habitualmente vemos constelações e planetas, vai agora ser possível ver um documentário sobre Charles Darwin. Estreia esta terça-feira, no Planetário de Marinha, em Lisboa este filme que é exibido na cúpula do edifício.

O documentário de 40 minutos permite espreitar a casa de Darwin, o navio Beagle e algumas das paisagens por onde o biólogo passou para fazer os seus estudos. A fita “destina-se fundamentalmente a crianças a partir dos 10/12 anos e para a família inteira”, explica à Renascença o diretor do planetário, comandante João Silva Ramos.

O diretor diz ainda que “para as escolas, está disponível no site um link onde os professores podem ver as matérias que são abordadas neste filme, que tem muita importância no âmbito da biologia e da filosofia”.

A exibição deste documentário faz parte da nova filosofia do planetário que foi renovado recentemente e tem novas capacidades que permite ter uma programação mais variada. A ideia é que “as pessoas venham ao planetário mais do que três vezes na vida: quando eram pequeninos, depois os pais com os filhos e depois os avós com os netos”.

“Agora não”, garante o comandante, sublinhando que com o novo sistema conseguem “juntar o conhecimento ao entretenimento”.

O planetário renovado abriu ao público no fim de 2021 e até agora a afluência de visitantes tem corrido bem, descreve o comandante.

“Agora esgotamos sessões durante a semana que era uma coisa impensável antigamente e os fins de semana têm sido muito bons. Temos vivido muito com as escolas e com o público português e estou convencido que a partir de junho/julho começaremos a fazer uma transição grande para os turistas”, refere o comandante.

Precisamente a pensar também no turismo, o documentário de Charles Darwin está disponível em português e inglês e vai estar em exibição durante dois anos e meio.