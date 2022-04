Cinemateca recorda José Mário Branco

A passagem do músico José Mário Branco pelo cinema português, como ator, compositor ou simplesmente narrador, é lembrada a partir desta terça-feira, num ciclo de cinema da Cinemateca Portuguesa.

O ciclo "José Mário Branco - A morte nunca existiu" abre com "Mudar de Vida" (2018), documentário que Pedro Fidalgo e Nelson Guerreiro fizeram ao longo de sete anos, entre Portugal e França, com base em imagens de arquivo e no registo de ensaios, gravações de discos, conversas e concertos, ocorridos durante esse período.

Com mais de uma dezena de filmes, nos quais José Mário Branco (1942-2019) participou de diversas formas, depois de regressar a Portugal do exílio, com a revolução de abril de 1974, o ciclo inclui obras como "O movimento das coisas" (1985), de Manuela Serra, recentemente restaurado, "A raiz do coração" (2000), de Paulo Rocha, e "A portuguesa" (2018), de Rita Azevedo Gomes, para os quais compôs música original.