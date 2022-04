Leiria. Festival Ronda leva poesia à cadeia e ao hospital

São quatro dias para celebrar a liberdade de abril através da poesia. O Ronda – Leiria Poetry Festival vai juntar, de 22 a 25 de abril, nomes como Manuel Alegre, Nuno Júdice, Maria do Rosário Pedreira ou a fadista Aldina Duarte, o compositor Tozé Brito, o cantor Vitorino e o pianista João Paulo Esteves da Silva num cartaz que prevê poesia e música.

O festival que decorre em Leiria tem este ano como mote “Poesia é liberdade”, inspirado “pelo verso pungente de Miguel Torga ‘Que nem a terra nem o Céu te domem’”, diz o comunicado. Segundo a organização, esta quarta edição que terá como curador o poeta e ex-ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes conta também com iniciativas de rua.

No programa haverá mesas redondas, concertos, apresentações de livros, ações de rua e conversas com poetas. Na abertura do festival a poetisa Maria do Rosário Pedreira que está a lançar novo livro vai sentar-se à conversa com a fadista Aldina Duarte, também ela com novo disco a sair. No dia 22, às 17h00, a poetisa que tem escrito letras para a fadista vão dialogar na Livraria Arquivo.

A celebrar 50 anos de escrita, com uma antologia lançada recentemente pela D.Quixote, o poeta Nuno Júdice vai conversas com Luís Filipe Castro Mendes a 22 de abril às 19h00. No sábado que contará com um concerto de Vitorino, haverá uma conversa com o compositor Tozé Brito ou conversas com poetas como António Carlos Cortez, o pianista João Paulo Esteves da Silva e a escritora Rita Taborda Duarte.

Premiado com o Camões em 2017, Manuel Alegre marcará presença em Leiria no domingo, dia 24 para uma conversa de vida com o poeta António Carlos Cortez.

Prevista para domingo, no Castelo de Leiria está também uma sessão de Poetry Slam, às 15h00. A noite de domingo termina com um concerto de Manuel João Vieira.

A poesia vai também às escolas da região e ao Hospital. Nos serviços de pediatria do Centro Hospitalar de Leiria serão “receitados” poemas. Já no Estabelecimento Prisional de Leiria irá decorrer uma maratona de poesia em que participam reclusos, guardas e técnicos da cadeia.

A programação está disponível no site oficial do festival, em leiriapoetryfestival.com