Artistas internacionais unidos nas redes sociais apoiar povo ucraniano

Celebridades internacionais do cinema, da televisão, do desporto e da música – incluindo Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Elton John, Jon Bon Jovi e Billie Eilish – vão estar hoje reunidos num evento nas redes sociais para apoiar a Ucrânia.

Organizado pela Global Citizen, o evento ‘online’ pede que governos, instituições, corporações e pessoas ajudem a financiar ajuda humanitária na Ucrânia e noutras regiões do mundo, como Iémen, Sudão do Sul e Afeganistão.

As celebridades estão a ser solicitadas a utilizar as suas contas nas redes sociais para divulgar a campanha solidária, escrevendo a ‘hashtag’ #StandUpForUkraine.

O cantor e compósito norte-americano Bruce Springsteen mostrou o seu apoio no Twitter antes do início do evento.

“Refugiados na Ucrânia e em todo o mundo precisam na nossa ajuda agora. Todos merecem condições de vida seguras e humanas”, salientou na mensagem naquela rede social.

Hoje, a artista Barbra Streisand partilhou uma ligação no Twitter para a Global Citizen e escreveu: “Eu apoiei e espero que vocês apoiem”.

A lista de participantes na campanha abrange também The Weeknd, Alanis Morissette, Alejandro Sanz, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, FINNEAS, Garth Brooks e Trisha Yearwood, Green Day, Carole King, Jon Batiste, Juanes, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Shaquille O'Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Tame Impala, U2 e Usher.

O acontecimento também vai contar com a presença de jogadores da liga de basquetebol norte-americana (NBA).

Ainda estarão os Metallica, Billy Porter, Julian Lennon, Adam Lambert, Ellen DeGeneres, Luis Fonsi, Padma Lakshmi, Weezer e Rita Ora.

A campanha ocorre um dia antes do evento de angariação de donativos “Stand Up for Ukraine”, que vai acontecer em Varsóvia (Polónia), coorganizado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

De acordo com a informação disponibilizado no ‘site’ da Global Citizen, o evento ‘online’ programado para hoje visa mobilizar fundos para ajudar os civis mais vulneráveis afetados pelo conflito e apoiar os refugiados de todo o mundo.

“Os artistas devem ajudar a chamar atenção e levar ajuda humanitária para o povo ucraniano através das redes sociais”, lê-se no ‘site’.

O evento surge em resposta a um novo vídeo do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no qual pediu à comunidade internacional que ajude as pessoas afetadas pela invasão russa.