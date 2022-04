Odemira oferece seis exposições para comemorar abril

Começamos com uma exposição coletiva da Sopa dos Artistas, a Associação Local de Artistas Plásticos. Está patente ao público na Igreja da Misericórdia e reúne trabalhos de Gonçalo Condeixa, Inga Geckeler, Karolina Kornek Freixial, Mariana Sobral, Mariana Dias Coutinho, Noa Noa, Pedro Soares, Philippe Peseux, Sofia do Vale, Tabea Wimmer e Thomas Wimmer. Há para ver diferentes trabalhos em escultura, joalharia, instalação, pintura e ilustração.

Se passar pelo edifício municipal, em remodelação, na Praça da República, vai poder apreciar a exposição “Testemunhos de Abril”. Trata-se de uma mostra que evoca as comemorações do 25 de abril organizadas pela Câmara Municipal de Odemira desde 1977, sendo desde então a grande festa do concelho. Além de fotografias do Arquivo Municipal, pode aceder à ata da reunião de câmara de 21 de abril de 1977, onde é deliberada a realização anual das comemorações, assim como a testemunhos em áudio.

“A Liberdade Passou Por Aqui” do fotógrafo Alfredo Cunha é uma outra sugestão, patente no Espaço CRIAR – Centro em Rede de Inovação do Artesanato Regional. A exposição mostra uma seleção de fotografias captadas por Alfredo Cunha, enquanto fotógrafo do jornal “O Século”, durante a revolta militar de 25 de abril de 1974. “Impressas em grande formato, as fotografias revelam o testemunho do autor, na primeira pessoa, da sucessão de acontecimentos da revolução”, indica a autarquia.

Se visitar a Biblioteca Municipal José Saramago, então não deixe de espreitar a exposição “O Lagarto”. É uma mostra de xilogravuras do artista popular brasileiro José Jacinto Borges, que apresenta as ilustrações do conto “O Lagarto”, de José Saramago, numa exposição organizada pela Fundação José Saramago.

A sexta e ultima exposição inserida nestas celebrações, pode ser vista a partir do dia 21 de abril. É uma mostra documental intitulada “Município de Odemira na Revolução de Abril 1974 - 1976”, da autoria do historiador Constantino Piçarra e que vai estar patente na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves.