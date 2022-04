Setúbal. “Soam as guitarras” de 6 a 9 de abril

Salvador Sobral e os convidados André Santos e Manuel Rocha abrem no dia 6, quarta-feira, às 21h00, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, a sexta edição do Festival Soam as Guitarras.

“A promoção da guitarra e das cordas, nas suas múltiplas abordagens, em ambientes de grande proximidade com o público”, é o objetivo do evento, refere o município sadino em comunicado enviado à Renascença.

No decorrer da digressão de apresentação do disco “bpm”, Salvador Sobral convocou Manuel Rocha, o guitarrista da irmã Luísa Sobral, para substituir André Santos em algumas datas ao vivo.

Manuel Rocha assumiu, assim, a função de ser o segundo guitarrista da banda, mas, nas palavras do cantor, os dois instrumentistas “representam mundos completamente distintos, com timbres e estilos diferentes” e são “ambos muito musicais e emocionais”, lê-se na nota de imprensa.

André e Manuel vão agora subir ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, para dedilharem, em conjunto, as cordas que acompanham a voz do Salvador Sobral neste concerto.

A programação do Festival Soam as Guitarras, prossegue no dia seguinte, a 7 de abril, com um espetáculo, à mesma hora e no mesmo local, que “partilha a cumplicidade entre pai e filho”. Jorge Palma faz-se acompanhar do filho Vicente que, em conjunto vão “harmonizar vozes e guitarras numa equação onde também não falta o piano, paixão de ambos”.