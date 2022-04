“Racismo do bem”, um livro sobre Marcelino da Mata sem “caixotes ideológicos”

Isto é, que passe um bocadinho para lá da barreira da discussão um pouco infantilizada que ocorreu no ano passado [depois de o militar ter morrido em 2021, vítima de Covid-19] relativamente ao Marcelino da Mata ser considerado um herói ou um vilão.

Eu acho que a intenção do livro, mais do que tentar furar a discussão, é tentar que ela seja feita mas noutros moldes.

A intenção deste livro é tentar romper com esta discussão que se tem feito em torno de Marcelino da Matta, sobre se ele era um herói ou um vilão e procurar ir mais a fundo?

Nuno Gonçalo Poças é advogado, colunista e escritor. Enquanto autor, tem-se dedicado a temas quentes da História de Portugal. Publicou um livro sobre as FP-25, e este ano acaba de publicar “O Fenómeno Marcelino da Mata”. Em entrevista à Renascença , o autor revela que quer ler a história de forma “desapaixonada” e sem “caixotes ideológicos”.

No ano passado, morreu de Covid-19 e a sociedade portuguesa dividiu-se num debate aceso sobre a forma de olhar para Marcelino da Mata.

Envolto em polémica, assumiu ter morto centenas de guineenses e ter cometido atrocidades durante a guerra. Depois do 25 de abril, foi torturado por forças ligadas ao MRPP.

O militar que nasceu na Guiné-Bissau foi sempre português e toda a vida reafirmou isso. Durante o Estado Novo, destacou-se pelas capacidades militares. Quando começou a Guerra Colonial, combateu pelo lado português contra as forças independentistas. Foi condecorado pelas mãos de Salazar e estabeleceu-se em Portugal depois da independência da Guiné.

Eu acho que, a dois anos do cinquentenário do 25 de abril, parece-me importante que isso pudesse ser feito.

Eu tenho dito isto várias vezes: eu não escrevi uma biografia sobre Marcelino da Mata. Este livro é, no fundo, um ensaio que pretende lançar as bases para uma discussão sobre os nossos últimos 50 anos de história.

Quer colocar-nos a discutir algumas questões que estão relacionadas com ele e com o seu percurso de vida, mas que acabaram por ficar um bocadinho fora da antena, como a descolonização, o processo revolucionário, a guerra, a forma como nós tratámos os soldados africanos que tinham combatido por Portugal.

É normal que isso aconteça, mas eu gostava que, nesta fase do campeonato, nós conseguíssemos fazer aqui uma espécie de balanço daquilo que foram os últimos 50 anos.

Gostava que fosse feita uma redenção à direita e à esquerda relativamente alguns factos políticos, posições políticas e atos praticados. Conseguirmos ganhar algum balanço para a frente.

Escreve, a dada altura, que este tipo de debates e algumas causas, este é uma delas, a questão racial, está paulatinamente dominada por uma retórica marxista, revolucionária, anticapitalista e antiburguesa...

Sim, porque eu acho que há uma série de causas justas nas sociedades modernas, como o combate ao racismo, o feminismo, os direitos das minorias, a igualdade de género, os direitos das mulheres, os direitos dos homossexuais.

São um bocado usadas como arma de arremesso, e eu acho que nós temos caído nesse erro. A esquerda porque o tem feito, e a direita porque tem respondido com sete pedras na mão, como se aquelas causas não fossem justas.

No meio disto, há pessoas reais que precisavam de ver as suas vidas resolvidas, ver os seus direitos reconhecidos, etc.

A questão do racismo é também isto, nós hoje em dia enquadramos as coisas todas em caixotes. A história do Marcelino da Mata contraria tudo isso.

Se nós analisarmos tudo isto: a narrativa, a política, a ideologia do PAIGC, a forma como alguma historiografia portuguesa olha para os negros que combateram por Portugal como traidores à sua causa. É no fundo uma visão racial, é quase um racismo ao contrário, um “racismo do bem”

Considera-se que os negros, só porque eram negros, deveriam ter combatido pela independência [das ex colónias], sem equacionar que eles podiam sentir-se portugueses, como os brancos de cá.