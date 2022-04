Morreu Estelle Harris, a "mãe" de George Constanza e estrela de "Toy Story"

Morreu a atriz Estelle Harris, aos 93 anos. Harris ficou conhecida por interpretar, entre outros papéis, o da icónica Senhora Cabeça de Batata, nos filmes de "Toy Story" e o de mãe de George Constanza, na igualmente icónica série "Seinfeld".

A morte de Harris foi confirmada pelo agente, que adiantou que a atriz morreu em casa, de causas naturais, em Palm Desert, Califórnia, na noite deste sábado. Harris preparava-se para celebrar o seu 94.º aniversário a 22 de abril.

Celebrada pelos seus papeis no mundo da comédia, tanto na televisão como no cinema, Estelle encarnou o arquétipo de mãe preocupada e voz estridente. Na nova-iorquina "Seinfeld", estrelou diversos episódios em que dividia discursos absurdos com o "marido", interpretado por Jerry Stiller.

Estelle Harris nasceu em 1928 em Nova Iorque e cedo enveredou por uma carreira de atriz e comediante. Para além dos papeis já mencionados, também foi Muriel, na sitcom Disney Channel "Hotel Doce Hotel: As Aventuras de Zack & Cody".