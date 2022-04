Filha de José Saramago escreve memórias. Tem saudades de se “sentar ao colo dele”

"De Memórias nos Fazemos". É um livro escrito a olhar para dentro, para as suas histórias com o seu pai?

Não se recorda de “grandes conversas” com o seu pai, mas de José Saramago não esquece os ensinamentos que por vezes eram passados num olhar, num gesto ou mesmo em silêncio. No ano do centenário do nascimento do Nobel da Literatura, Violante explica porque ouso escrever estas memórias, mas também ilustrar este livro com pinturas suas. Filha de um escritor e da artista plástica Hilda Reis, Violante Saramago Matos diz de si que é “o prédio da esquina de duas ruas. Uma que é um Prémio Nobel da Literatura, outra que é um Prémio Europeu das Artes”.

É do colo do pai que mais tem saudades. Aos 74 anos, Violante Saramago Matos decidiu escrever sobre o homem e o pai que foi José Saramago. “De memórias nos fazemos” (ed. Esgotadas) é um livro cheio de histórias da sua relação “cúmplice” com o pai. Em entrevista à Renascença, a autora, bióloga de formação, revela que o livro é também um “tratado de pedagogia infantil” sobre como educar uma criança.

Do meu ponto de vista não corresponde à verdade. Quem escreve transporta-se sempre para o que escreve, porque senão a escrita não tem verdade.

E isso acontecia com o seu pai, José Saramago?

Evidentemente que é uma escrita romanceada ou de ensaio. Mas se quem escreve não se transporta no essencial para dentro do livro, o livro não é sólido e falha qualquer coisa. Acho que havia um conhecimento muito grande, bastante significativo, do escritor, do pensador, mas não havia do homem, do pai, em particular.

Quis completar essa lacuna?

De certa maneira este livro é quase um tratado de pedagogia infantil, porque no fundo é através destas memórias que aprendi com ele e fui crescendo.

Aprendeu com José Saramago a escrever? Recorda no livro que no seu tempo de Liceu, quando lhe pediram uma redação sobre Goa, ele deu-lhe as ferramentas para a escrever.

Exato! Quando me pediram a redação era uma miúda de 12 anos. Evidente que não sabia nada. Ele pergunta-me com toda a calma, sem sequer ler aquilo que eu tinha escrito, o que é que eu sabia de Goa? E eu disse, com o maior descaramento possível, e a maior inocência, que se calhar não sabia nada.