Will Smith recusou-se a abandonar a cerimónia dos Óscares

O ator Will Smith recusou-se a abandonar a cerimónia de entrega dos Óscares após agredir o apresentador Chris Rock, revelou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela atribuição dos Óscares.

Foi ainda confirmado que arrancou um procedimento disciplinar contra Smith pelo seu comportamento na cerimónia de domingo. Uma decisão será tomada a 18 de abril e entre as consequências possíveis estão a “suspensão, expulsão ou outras sanções.”

“As coisas desenrolaram-se de uma forma que não poderíamos ter previsto”, disse a Academia, em comunicado, após ter condenado a agressão. “Mas reconhecemos que poderíamos ter gerido a situação de forma diferente.”

Durante a cerimónia dos Óscares, no domingo à noite, o ator Will Smith subiu ao palco e agrediu Chris Rock, depois de o comediante ter feito uma piada com a aparência da sua mulher, que tem o cabelo rapado por sofrer de alopecia. O ator regressou ao seu lugar, mas continuou a gritar, contudo, nos Estados Unidos o som foi cortado.

Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.



Rock recompôs-se e apresentou o Óscar de Melhor Documentário, enquanto Smith foi confortado por vários colegas de profissão.

Pouco depois, Will Smith regressou ao palco para receber o Óscar de Melhor Ator e, durante o discurso, em lágrimas, pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou tentando justificar o seu comportamento, sem falar diretamente da agressão ao humorista.