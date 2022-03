Isabel Barros: "As marionetas não são só para crianças"

O palco do Teatro de Belomonte abre novamente cortinas para receber a nova criação das Marionetas do Porto.



Dois atores em palco, marionetas, objetos, palavras e muito movimento. A Renascença falou com a diretora artística das Marionetas do Porto, Isabel Barros, que conta que "esta peça é para maiores de 12 anos, mas destinada a um público adulto".

O espetáculo parte de poemas surrealistas de Regina Guimarães, nos quais são convocados todos os elementos "desde a luz, o texto, a música, as marionetas, os atores". "É fortemente visual", diz Isabel Barros.

"Jardineiro Imaginário" espera fazer o público viajar. “O jardineiro é imaginário porque ele não existe, ou pode existir na imaginação do público”, acrescenta a diretora artística.

Com materiais reciclados de outras criações, todo o espetáculo é sustentável, caraterística que acompanha o posicionamento da Marionetas do Porto.

A criadora explica o que pode o público encontrar quando entrar na sala: "É um cenário que nos remete para um 'não lugar', deserto, uma paisagem, marionetas que parecem fazer parte dessa matéria do cenário."

O jardineiro, personagem central, mas que não existe de forma física durante toda a peça, "está entre o mineral e o vegetal".

Isabel Barros conta com um "lugar de fantasia", "um universo dos sonhos" onde a ideia é criar eco no público.

São levantadas questões, inquietações e vontades.

A encenadora explica à Renascença que, antes da pandemia, tinha a vontade de fazer um espetáculo sem texto, onde o mote seria a correria dos dias. Com as medidas de combate à pandemia, Isabel Barros e a cultura em portugal viram-se obrigados a parar e a acalmar.

"A matéria que ia explorar era sobre a velocidade acelerada que as pessoas estavam a viver e de repente ficamos parados", explica.

"Quando retomamos, eu já não queria fazer aquela ideia e surgiu este espetáculo, desta vez com texto". Isabel Barros espera que este jardineiro seja uma reflexão sobre a solidão, o recolhimento, o voltar para a terra e para a essência.

"Jardineiro Imaginário", a nova criação das Marionetas do Porto, estreia a 31 de março no palco do Teatro de Belomonte. Lá ficará até 16 de abril.