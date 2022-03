"​Empreza do Bolhão" em exposição na Maia. Um século de História da publicidade em cartazes e maquinaria

A exposição “A Empreza do Bolhão - 100 anos de História(s)”Documentos da "Empreza do Bolhão" e do espólio documental das empresas do publicitário Raul de Caldevilla estão a partir de sexta-feira, 1 de abril em exposição no Museu de História e Etnologia da Terra da Maia.

A mostra “A Empreza do Bolhão - 100 anos de História(s)”, que estará aberta ao público até 31 de março de 2023, reúne cartazes, postais, catálogos e livros numa exposição com parte do espólio documental das empresas de Caldevilla.

"Caldevilla nasceu em 1877, no Porto. Era de ascendência espanhola, mas viveu nos primeiros anos aqui na cidade do Porto", explica à Renascença Rui Menezes, técnico superior de História.

Rui Menezes conta que, ao longo da sua atividade profissional, Raul de Caldevilla desenvolveu uma série de atividades relacionadas com publicidade de grande relevo nacional: "A partir de 1904, fez os primeiros trabalhos e em 1914 instala-se definitivamente no ramo."

A exposição reúne uma série de documentos bibliográficos, mas não só. "Podemos encontrar maquinaria, móveis e bustos", exemplifica.