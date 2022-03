​Chris Rock diz “ainda estar a processar” agressão de Will Smith

O comediante Chris Rock fez a sua primeira declaração pública sobre a agressão de que foi alvo por parte de Will Smith.



“Ainda estou a processar o que aconteceu, por isso, a dada altura falarei sobre essa m****”, disse num espetáculo em Boston, o primeiro depois da cerimónia de entrega dos Óscares.

No entanto, deu a entender que não seria neste espetáculo que faria mais comentários sobre o assunto.

De lágrimas nos olhos, Chris Rock declarou que não tem “muito o que dizer” sobre o assunto e “por isso, se vieram cá para isso…”, fez uma pausa e acrescentou: “escrevi todo um espetáculo antes deste fim de semana”.

Chris Rock subiu ao palco do Dolby Theatre, domingo à noite, para anunciar um dos prémios da noite. Antes da revelação fez uma piada sobre o cabelo da mulher de Will Smith. Jada Pinkett Smith que sofre de alopecia, uma doença que torna o cabelo fraco e com peladas.

Em causa está a sua intervenção durante a qual comparou a mulher de Smith à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.

A Academia já confirmou que iniciou um procedimento disciplinar contra o ator pelo seu comportamento na cerimónia de domingo. Uma decisão será tomada a 18 de abril e entre as consequências possíveis estão a “suspensão, expulsão ou outras sanções.”



“As coisas desenrolaram-se de uma forma que não poderíamos ter previsto”, disse a Academia, em comunicado, após ter condenado a agressão. “Mas reconhecemos que poderíamos ter gerido a situação de forma diferente.”