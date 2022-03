Há “Tisanas. Infusões para tempos próximos” no Centro de Arte e Cultura de Évora

O Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) abre as portas a mais uma exposição. Desta vez, apresenta “Tisanas. Infusões para tempos próximos”, uma mostra que reúne um conjunto de obras de artistas “que se perfilam enquanto reações ao nosso presente, com um desejo de futuro no horizonte”.

Ana Hatherly, Catarina Botelho, Dayana Lucas, Diogo Bolota, Eugénia Mussa, Flávia Vieira, Francisco Pinheiro, Gonçalo Barreiros, Inês Botelho, Isabel Simões, Luísa Jacinto, Nuno Henrique, Sara Bichão, Sara Chang Yan e Virgínia Mota, são os artistas que participam nesta exposição.

Segundo a curadora, Maria do Mar Fazenda, a proposta passa por “procurar responder ao repto de apresentar uma exposição com a panorâmica sobre as práticas artísticas que, através da pesquisa em torno do ‘hoje’, interrogam e projetam futuros”.

Assim, esta exposição coletiva deve ser entendida “como um mapa emocional de um dado tempo e de um lugar; uma comunidade imaginária que cresce na sua abertura aos que a visitam e a integram nas suas próprias vivências”, lê-se na apresentação.