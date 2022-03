Festival da Canção. Portugal atua na primeira semifinal marcada para 10 de maio

A representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção deste ano, Maro, com a canção "Saudade, Saudade", irá atuar na primeira semifinal do concurso, marcada para 10 de maio, anunciou a organização.

O 66.º Festival Eurovisão da Canção decorre em maio, em Turim, Itália, e estarão 40 países em competição. As duas semifinais estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e, a final, para o dia 14 do mesmo mês.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial do concurso, a canção portuguesa compete na primeira semifinal, que integra mais 16 países. "Saudade, saudade" será apresentada em 10.º lugar.

Além de Portugal, na primeira semifinal, estarão a concurso temas da Albânia, Letónia, Lituânia, Suíça, Eslovénia, Ucrânia, Bulgária, Países Baixos, Moldova, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia.

Na segunda semifinal, no dia 12 de maio, competem outros 18 países: Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, São Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.