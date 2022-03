Óscares. "CODA” eleito o melhor filme

“CODA - No Ritmo do Coração” arrecadou ainda outras duas estatuetas: Melhor Ator Secundário para Troy Kotsur e ainda Melhor Argumento Adaptado.

O prémio de Melhor Ator foi atribuído a Will Smith pelo papel em "King Richard: Para Além do Jogo". Já o galardão de Melhor Atriz foi para Jessica Chastain , em "Os Olhos de Tammy Faye".

Os vencedores contam também com "Encanto", de Jared Bush, Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação , e "The Windshield Wiper", como Melhor Curta-metragem de Animação.

"Drive my Car" ("Conduz o meu Carro"), do Japão, venceu o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Os outros óscares já entregues foram para "The Long Goodbye", Melhor Curta-Metragem, "The Queen of Basketball", Melhor Documentário em Curta-metragem, e "The Eyes of Tammy Faye", Melhor Caracterização.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos decidiu, este ano, anunciar oito prémios antes da transmissão televisiva, com o objetivo de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências.

Durante a cerimónia, foi cumprindo um minuto de silêncio de apoio ao povo ucraniano, com apelos à ajuda humanitária. Nesta edição, várias celebridades marcam presença envergando adereços com as cores da Ucrânia.