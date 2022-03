Ivan Lins. “Um psicopata como Bolsonaro age exatamente como o Putin”

Sim! Quando a pandemia pegou, eu estava aqui em Portugal. A data em que ia regressar ao Brasil, foi cancelada e tive que ficar aqui para meu prazer, mas não podia curtir Lisboa porque tinha que ficar em casa. Como eu gosto muito daqui, até ficando no apartamento, mas falando com os meus amigos que eu adoro, deu para sobreviver um pouco. .

Este regresso a Portugal agora com um concerto no próximo dia 7 no palco do Tivoli BBVVA marca o arranque depois da paragem que a pandemia impôs. Tinha saudades do palco?

Perante um governo que “rompeu as leis que protegiam a cultura brasileira”, Ivan Lins lamenta que sejam uma “turma” de “medíocres, incapazes, de nível baixo. Questionado sobre as eleições presidenciais de outubro, o autor de ‘Iluminados’ diz ter muita esperança na mudança. Considera que a eleições de Jair Bolsonaro foi “um acidente” na vida do Brasil. Sobre o presidente brasileiro é perentório: “Um psicopata como Bolsonaro, age exatamente como age Putin que é outro psicopata. Esse psicopata não muda de ideia, ele vai até ao final com as suas convicções!”, lamenta Lins.

Com 50 anos de carreira, o músico Ivan Lins afirma que hoje “a cultura brasileira está entregue a si própria”. Em entrevista à Renascença , na véspera do concerto que dará em Lisboa a 7 de abril no Tivoli BBVA, o artista fala do poder das canções como resposta à política e considera que “através da música e da participação em eventos” pode contribuir para “esclarecer o grande público votante sobre o que está acontecendo no país”.

Depois quando fui para o Rio de Janeiro, aí a coisa ficou muito pior. Mas depois ficou a saudade. Quando fui para o Rio, não pude mais voltar. Agora estou aqui e não vejo a hora de abraçar com a minha música esse público que é muito bom.

Como vai ser este espetáculo?

Vamos falar de amor, em todas as formas! Amor à pessoa amada, amor à família, amor ao país, amor à natureza, amor a todas as coisas que nos fazem bem e que nos deixam felizes e que possam curar, ou remediar, sentimentos que estejam impregnados dessa realidade que estamos vivendo. É uma realidade que está muito dolorosa, muito desagradável. O mundo todo está assim. Acho que é a hora da gente vir com mensagens bastantes significativas, falar de amor e deixar que as pessoas saiam do teatro aliviadas, com uma sensação boa. Vamos passar mensagens boas para as pessoas. Isso é muito importante agora.

O músico, o artista tem essa obrigação, responsabilidade e missão de ajudar o público a ultrapassar momentos difíceis como os da pandemia e agora da guerra?

Sim, acho que a música cura. A música salva. As pessoas não conseguem viver sem ela! Se você tirar a música do planeta, o planeta acaba rapidinho. Termina logo! A música está no ar. A música é transformadora, transforma o cidadão, tem essa capacidade de levar mensagens e de dar uma sensação de leveza.