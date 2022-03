Professor e programador de dança Gil Mendo morre aos 76 anos

O professor e programador da área da dança Gil Mendo morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 76 anos, vítima de doença oncológica, disse hoje à agência Lusa fonte da Escola Superior de Dança.

Gil Mendo foi um dos fundadores da Escola Superior de Dança (ESD) do Instituto Politécnico de Lisboa, e do Forum Dança, em 1990. .

Também nessa década, foi um ativo dinamizador das artes do espetáculo em redes internacionais, nomeadamente como membro do comité executivo do "Informal European Theatre Meeting" (IETM). .

Na programação de dança, foi responsável pela área na Culturgest, em Lisboa, entre 2004 e 2017, e também foi consultor para a dança da Fundação das Descobertas/Centro Cultural de Belém, de 1993 a 1995.

Gil Mendo Valente e Branco, nascido em 1946, em Oeiras, estudou no Centro de Estudos de Bailado do Instituto de Alta Cultura e no Benesh Institute of Choreology, em Londres.

Entre 1983 e 1989 foi vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Dança, onde foi professor coordenador entre 1986 e 2014.

Pertenceu à Comissão Instaladora do Instituto Português das Artes do Espetáculo, do Ministério da Cultura, entre 1996 e 1998, e, de 1998 a 2001, foi Coordenador do Departamento de Dança.

Entre 1990 e 1991 foi consultor para a dança do Comissariado Europália 91-Portugal e participou na organização de mostras de dança portuguesa em Madrid, Glasgow e Bona, tendo participado em conferências e júris internacionais.

Trabalhou como perito do Fundo Roberto Cimetta para a mobilidade de artistas e profissionais do Mediterrâneo, do qual também foi um dos fundadores.

Foi presidente do Conselho Técnico-Científico, presidente do Conselho Pedagógico, presidente da Mesa da Assembleia de Representantes e Coordenador do Curso de Licenciatura em Dança da Escola Superior de Dança.

Entre 1976 e 1986 foi professor e membro de várias comissões diretivas da Escola de Dança do Conservatório Nacional.