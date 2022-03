Memórias da luta estudantil de 62 e de “um apalpão no rabo de Américo Tomás”

Percorremos os corredores da exposição com antigos dirigentes estudantis. Trocam memórias, recordam caras e a irreverência da época. “Tínhamos a perspetiva de desafiar a autoridade, de a pôr em causa, questionar”, conta a antiga aluna de Letras Maria Emília Brederode Santos que concluiu, no entanto, que não tinham “a perspetiva que o Governo ia cair dali a nada”. O cineasta João Botelho recorda um episódio insólito com Américo Tomás, Presidente da República durante a ditadura do Estado Novo.

Estávamos então, em 1962. O ano ficou marcado pela crise académica que começou a 24 de março, quando o Estado Novo proibiu as comemorações do Dia do Estudante e a polícia ocupou a Cidade Universitária, em Lisboa. Este é um dos episódios iniciais da exposição “Primaveras Estudantis: Da crise de 1962 ao 25 de Abril”, que é inaugurada esta quinta-feira e que vai ficar patente até 28 de agosto no Museu de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa. Através de documentos, fotografias, filmes, mas também sons da época, a exposição mostra como no caldo das universidades de Lisboa, Coimbra e Porto, foi borbulhando a oposição ao regime de Salazar.

Pedro Adão e Silva, que preside à Comissão das Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, explica que pensaram as celebrações “como uma combinação entre memória e futuro”. A programação é construída com base na “evocação de momentos cruciais para a construção da democracia, e o papel do movimento associativo estudantil é um desses momentos cruciais”, diz Adão e Silva. “Também temos a capacidade de transportar isso para os nossos dias, para a atualidade e isso é particularmente interessante nas universidades que, como era no passado, têm também de ser hoje um espaço de liberdade.” Nos corredores onde se pode ver, por exemplo, a lista de nomes dos estudantes que fizeram greve de fome, ou, mais à frente, ver filmes originais guardados nos arquivos da Cinemateca e olhar fotografias censuradas, fica-se a perceber a dinâmica vivida nas universidades portuguesas.

O realizador de cinema João Botelho foi aluno de engenharia em Coimbra. Durante a visita à exposição, ao olhar as fotografias das manifestações em que participou, revela publicamente, pela primeira vez, um dos seus atos de irreverência estudantil. A rir, João Botelho conta: “O momento mais alto da minha vida em Coimbra foi ter dado um apalpão no rabo do Américo Tomás! Garanto eu! É a primeira vez que estou a contar. Foi no dia do ‘peço a palavra’ do Alberto Martins, em que lhe diziam ‘não pode porque vai falar o senhor ministro’…depois acabou a sessão e ele saiu pela coxia e eu estava na coxia”. Este episódio não consta da narrativa da exposição, apenas da memória dos protagonistas da luta estudantil. Esta contestação foi o embrião da mudança política de 1974. Quem o disse foi Jorge Sampaio. A frase “o 25 de Abril começou a 24 de março de 1962” com que abre a exposição, como uma espécie de mote, é da autoria do ex-Presidente da República.