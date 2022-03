À descoberta do Parlamento Europeu. Reveja a emissão d'As Três da Manhã

As Três da Manhã estiveram esta terça-feira em Bruxelas a conhecer o Parlamento Europeu. Numa emissão especial em direto, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e a jornalista Anabela Góis conversaram com os eurodeputados Paulo Rangel, Sandra Pereira, Pedro Silva Pereira e Marisa Matias sobre o trabalho que desenvolvem no Parlamento Europeu e quais as questões a que todos devemos estar atentos. Ouça novamente aqui: